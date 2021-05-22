Baskil Kaymakamı Yılmaz, Hükümet Konağı inşaat alanında incelemede bulundu - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yapımı süren Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

Baskil ilçesinde Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binasının yapımı sürüyor.

Kaymakam Yılmaz, inşaatlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binasının inşaat alanında incelemede bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Şartnameye göre yapıldığını ve bir aksilik olmazsa verilen süre içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.