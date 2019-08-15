Son Dakika Haberleri: Başmakçı Kaymakamı Yazıcı'nın şehit ailesini ziyareti
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Başmakçı Kaymakamı Yazıcı'nın şehit ailesini ziyareti

1 saat önce

Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Başmakçı Kaymakamı Yazıcı'nın şehit ailesini ziyareti, System.String[]
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü'nün de katıldığı ziyaret programlarında şehit ailelerinin istek ve talepleri dinledi.
Devletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Halil Yazıcı, gece gündüz her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını, ve onlar için ne yapılsa az olduğunu söyledi.
Abdulhekin Ayhan, Başmakçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:25 Kaynak: AA
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