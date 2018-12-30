Başörtüsündeki İğneden Dolayı Sınava Alınmayınca Kdk'ya Başvurdu
1 saat önce
ALES sınavına girmek isterken başörtüsündeki iğne yüzünden sınava alınmayan genç, sınav görevlilerinin cezalandırılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.
ALES sınavına girmek isterken başörtüsündeki iğne yüzünden sınava alınmayan genç, sınav görevlilerinin cezalandırılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. Ankara
'da ALES sınavına girmek isteyen genç, sınav salonunda sınav görevlileri tarafından başörtüsündeki iğnenin "nizami" olmadığı gerekçesiyle uyarıldı. Görevliler, örtüdeki iğnenin çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine öğrenci, iğnenin son derece basit ve sıradan olduğunu, yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğunu söyleyerek görevlilere karşı çıktı. Sınava girmenin eğitim hakkı olduğunu söyleyen genç, görevlilerin tavrından şikayetçi oldu ve zabıt tutulmasını istedi. Sınav gözetmenleri öğrencinin iğnesinin çıkarılmasında ısrarcı olup, öğrenciye polis çağıracaklarını söylediler. Gözetmenler ayrıca öğrenciyi sınav huzurunu bozmakla suçladılar. Öğrenci, başörtüsündeki iğneyi çıkartarak sınıftaki panoya taktı. Gözetmenler buna izin veremeyeceklerini söylediler ve tartışma büyüdü. Bu sırada sınav saati geldi ve öğrenci sınıftan çıkarıldı. Başörtüsündeki iğne tartışması nedeniyle sınava geç kalan ve katılamayan öğrenci, ÖSYM'ye görevliler hakkında şikayet dilekçesi yazdı. ÖSYM'den cevap gelmemesi üzerine ise öğrenci KDK'ya başvurdu. Öğrenci sınava alınmamasına neden olan görevlilerin cezalandırılması ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması için sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti.
KDK, ilgili iddiaları incelemek için ÖSYM Başkanlığından bilgi ve belge talep etti. Ombudsman, elde ettiği bilgiler ışığında Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Filleri ve Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümlerince ÖSYM'nin 6-12 ay süreyle ilgili gözetmenlere sınav görevi verilmemesini kararlaştırdığını öğrendi. Başvurucunun talebi doğrultusunda ÖSYM, İl Sınav Koordinatörlüklerince sınav günlerinde yapılan toplantılarda görevlilere gerekli bilgilendirmelerin eksiksiz yapılmasının üstünde hassasiyetle durulacağını ifade etti. Şikayet başvurusunun içinde yer alan taleplerin ÖSYM tarafından yerine getirildiği anlaşıldığından başvuru hakkında dostane çözüm kararı verildi ve yeni mağduriyetlerin oluşmaması için KDK idareye yol gösterdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:57 Kaynak: İHA
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