Basra'da Kuveyt Konsolosluğu'na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu'na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi

07.04.2026 23:41
Kuveyt sınırından ateşlenen ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan roket saldırısı sonrası Basra sokakları savaş alanına döndü. Öfkeli kalabalık, Kuveyt Konsolosluğu’na baskın düzenleyerek binanın tepesindeki bayrağı indirdi.

Irak'ın güneyindeki stratejik liman kenti Basra'da, Kuveyt sınırından ateşlenen roketlerin sivil yerleşim birimlerini vurmasının ardından halk sokağa döküldü. Kuveyt Konsolosluğu’na giren bir grup protestocu, binanın tepesindeki Kuveyt bayrağını indirerek yerine Irak bayrağı astı.

SİVİLLERİN ÖLÜMÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ 

Olaylar, Kuveyt topraklarından ateşlendiği belirlenen roketlerin, Basra’ya bağlı Hor el-Zubair bölgesindeki bir eve isabet etmesiyle başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 sivil de ağır yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

BAYRAK İNDİRİLDİ, SLOGANLAR ATILDI 

Saldırı haberinin duyulmasıyla birlikte "İntikam" ve "Egemenlik" sloganları atan yüzlerce kişi Basra’daki Kuveyt Konsolosluğu önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen binanın çatısına tırmanmayı başaran göstericiler, Kuveyt monarşisini temsil eden bayrağı sökerek aşağı fırlattı. 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kalabalığın bayrağın indirilmesi sırasında tekbir getirdiği ve sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

IRAK HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR 

Saldırının ardından Basra İl Meclisi acil toplandı. Bölge halkı, merkezi hükümetten Kuveyt’e karşı sert bir diplomatik nota verilmesini ve saldırının sorumlularının derhal açıklanmasını talep ediyor. Askeri uzmanlar, roketlerin menşei ve ateşlendiği nokta üzerine incelemelerini sürdürürken, saldırının bir "provokasyon" mu yoksa "kaza" mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

DİPLOMATİK KRİZ KAPIDA 

Kuveyt tarafı olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Kuveytli mevkidaşıyla temas trafiğine başladığı öğrenildi. Bölgedeki siyasi gözlemciler, bu olayın halihazırda hassas olan Irak-Kuveyt ilişkilerinde son yılların en büyük krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı

00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var
Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
