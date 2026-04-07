Basra\'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi

Irak'ın güneyindeki stratejik liman kenti Basra'da, Kuveyt sınırından ateşlenen roketlerin sivil yerleşim birimlerini vurmasının ardından halk sokağa döküldü. Kuveyt Konsolosluğu’na giren bir grup protestocu, binanın tepesindeki Kuveyt bayrağını indirerek yerine Irak bayrağı astı.

SİVİLLERİN ÖLÜMÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Olaylar, Kuveyt topraklarından ateşlendiği belirlenen roketlerin, Basra’ya bağlı Hor el-Zubair bölgesindeki bir eve isabet etmesiyle başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 sivil de ağır yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

BAYRAK İNDİRİLDİ, SLOGANLAR ATILDI

Saldırı haberinin duyulmasıyla birlikte "İntikam" ve "Egemenlik" sloganları atan yüzlerce kişi Basra’daki Kuveyt Konsolosluğu önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen binanın çatısına tırmanmayı başaran göstericiler, Kuveyt monarşisini temsil eden bayrağı sökerek aşağı fırlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kalabalığın bayrağın indirilmesi sırasında tekbir getirdiği ve sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

IRAK HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Saldırının ardından Basra İl Meclisi acil toplandı. Bölge halkı, merkezi hükümetten Kuveyt’e karşı sert bir diplomatik nota verilmesini ve saldırının sorumlularının derhal açıklanmasını talep ediyor. Askeri uzmanlar, roketlerin menşei ve ateşlendiği nokta üzerine incelemelerini sürdürürken, saldırının bir "provokasyon" mu yoksa "kaza" mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

DİPLOMATİK KRİZ KAPIDA

Kuveyt tarafı olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Kuveytli mevkidaşıyla temas trafiğine başladığı öğrenildi. Bölgedeki siyasi gözlemciler, bu olayın halihazırda hassas olan Irak-Kuveyt ilişkilerinde son yılların en büyük krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.