Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.
Çatlı, ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.
Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çatlı, ilçedeki gazetecilerin büyük hassasiyetle çalıştığını söyledi.
Cömertler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Çatlı'ya teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Başsavcı'dan Gazetecilere Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?