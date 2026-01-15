Başsavcı Süren, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Başsavcı Süren, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

15.01.2026 16:35
Niğde Başsavcısı Süren, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 6 kategorideki fotoğrafları inceledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süren, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı" ve "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından" fotoğraflarını seçen Süren, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'ın "İnsanlar ve Bombalar" karesine oy verdi.

Başsavcı Süren, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur Rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen" karelerini oyladı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel, Niğde, Son Dakika

