Başsavcılar 'Yılın Kareleri' Oylamasında
Başsavcılar 'Yılın Kareleri' Oylamasında

07.01.2026 13:19
Şanlıurfa ve İslahiye başsavcıları, 2025'in en iyi fotoğraflarını seçti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Çakmak ve Şahin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçen Çakmak, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını beğenen Çakmak, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" karesini tercih etti.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçti.

Şahin ayrıca, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa

