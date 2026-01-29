Baston ustası Cumali Birol, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mesleğini sürdüren ve 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen baston ustası Cumali Birol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Birol, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçen Birol, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da ise Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" adlı karelerini oyladı.

Birol, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını tercih etti.

AA muhabirlerini tebrik eden Birol, "Anadolu Ajansının yıllardır bölgemizde, Türkiye ve dünyada çektiği fotoğraflardan dolayı sanatçılar olarak duygulanıyoruz. Çok güzel kareler yakalanıyor. Bu kareler arasında seçim yaparken çok zorlanıyoruz. Hepsi birbirinden güzel, emek isteyen harika fotoğraflar. Tüm kategorilerde fotoğraflarımızı seçtik. Anadolu Ajansı bu konuda ülkemize çok büyük katkılar sunuyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.