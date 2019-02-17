Bataklığa Saplanan Atı İtfaiye Kurtardı
48 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cizre ilçesine bağlı Kiriş köyünde otlanan at bataklıkta çamura saplandı. Bataklıktaki atı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi
itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan atı kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda nehirde mahsur kalan atı kurtarmayı başardı. İtfaiye erleri tarafından bataklıktan çıkarılan at sahibine teslim edildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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