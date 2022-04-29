BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA

29.04.2022 12:28

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen bir cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen bir cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tavşanlı ilçesinde cep telefonu tamircisi Mehmet Cengiz, bataryası şiştiği için müşterisinin tamir amacıyla getirdiği cep telefonunu tezgahta bırakıp yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra cep telefonu patlayıp alev aldı. İşyerinde paniğe neden olan telefonu yere bırakan Cengiz, yangını söndürdü. Cep telefonu kullanılmaz hale gelirken, bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Cengiz, telefonun bir anda patlayıp alev aldığını belirterek, 'Müşterimiz bir telefonunun bataryasını şişmiş olduğunu ve batarya değişimi istemişti. Biz de bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik ve servisimize aldık. Aradan 5 dakika geçmeden batarya büyük bir gürültüyle patladı ve alev aldı. Özellikle gece yatarken cep telefonlarını şarja takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda servislere götürmelerini tavsiye ediyoruz' dedi.

BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA
BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA
BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA
BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA
BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA
BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA

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Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BATARYASI ŞİŞEN TELEFON PATLADI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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