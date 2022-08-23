Mali, Togo, Gana , Liberya , Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 9 kişide Lassa ateşi görüldü ve 3 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı - Son Dakika

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