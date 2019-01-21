Batıkent'ten Şehir Hastanesi'ne Yeni Minibüs Hattı

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, mahalle sakinlerinin Şehir Hastanesi'ne ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Mavi 23 numaralı minibüs hattı UKOME kararıyla hizmete başlıyor. Yeni hattın güzergahı Orgeneral Kıvrıkoğlu Bulvarı-Ulusal Egemenlik Bulvarı-Ertuğrulgazi Caddesi- Salih Bozok Caddesi- İsmet İnönü 2 Caddesi-Çevre Yolu olarak belirlendi. Mavi 23 numaralı hattın 23 Ocak 2019 Çarşamba günü itibariyle hizmete başlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların otobüs ve dolmuşların detaylı güzergah bilgilerine www.eskisehir.bel.trweb sayfası üzerinden ulaşılabileceğini belirttiler.

Ayrıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların talebiyle 12 ve 14 numaralı minibüslerin mahalle içerisindeki güzergahları da uzatıldı.