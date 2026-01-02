Batman\'da 2022\'de 3.360 Evlilik

Batman'da geçen yıl 3 bin 360 çift evlilik işlemlerini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in katılımıyla 100 çiftin toplu nikah törenin gerçekleştirildiği aralık ayı, yılın en fazla evlilik yapılan ayı olarak kayıtlara geçti.

Yıl içerisinde ise 3 bin 360 çiftin evlilik işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, evliliklerin büyük bölümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında gerçekleştiği ve yabancı uyruklu kişilerle yapılan nikah sayısının ise 102 olduğu belirtildi.