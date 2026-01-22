Batman'da Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi

Batman\'da Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi
22.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi, bitkisel atık yağları biyodizele dönüştürerek çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak.

Batman Belediyesi, sürdürülebilir çevre vizyonu kapsamında kent genelinde toplanacak bitkisel atık yağları biyodizele dönüştürerek hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yağların ekonomiye kazandırılması amacıyla Batman Belediyesi ile lisanslı özel bir firma arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, hanelerden toplanacak bitkisel atık yağlar geri dönüşüm sürecinin ardından biyodizel üretiminde kullanılacak.

Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda hayata geçirilen çalışma kapsamında imzalanan protokole, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Muzaffer Özkan ile firma yetkilileri katıldı.

Açıklamada, yalnızca 1 litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle 1 milyon litre temiz suyun kirlenebileceği belirtilerek, bu yağların evsel su kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'ine, kanalizasyon tıkanmalarının ise yüzde 40'ına neden olduğu vurgulandı.

Protokol gereğince, Batman genelinde toplanacak bitkisel atık yağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı tesislerde işlenerek dizel türü akaryakıtlara ilave edilen biyodizele dönüştürülecek.

Açıklamada, gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakılması amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunularak, lokanta, otel ve yemekhanelerin lisanslı firmalarla sözleşme yapmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Evlerde biriken kullanılmış kızartmalık yağların ise belediye tarafından kurulan toplama sistemine teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Batman Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Batman, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:40:48. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.