Batman\'da Ava Giderken Silah Kazara Ateş Aldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giderken pikap içerisinde silahın kazara ateş alması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 5 kişi, serbest bırakıldı.

Olay önceki gün Gercüş ilçesi Kantar köyü yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre ava giderken pikabın içinde kazara ateş alan silahtan çıkan kurşunlar Veysi Çınar'a (45) isabet etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken olay anında araçta bulunan Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 5 zanlı, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BATMAN