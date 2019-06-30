Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu
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Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:59 Kaynak: AA
'da çaya düşen çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Sason
ilçesine bağlı Yolüstü
köyündeki Sason Çayı kenarında oynayan Hasan Ayaz (12) suya düştü.
Ayaz'ın kısa sürede gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu ailesine iletti.
Olay yerine gelen yakınları Ayaz'ın cesedine ulaştı.
Çocuğun cesedi, otopsi için Sason İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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