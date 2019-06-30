Son Dakika Haberleri: Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu
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Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu

43 dakika önce

Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu.

Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu, System.String[]
Batman'da çaya düşen çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyündeki Sason Çayı kenarında oynayan Hasan Ayaz (12) suya düştü.

Ayaz'ın kısa sürede gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu ailesine iletti.
Olay yerine gelen yakınları Ayaz'ın cesedine ulaştı.
Çocuğun cesedi, otopsi için Sason İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Yolüstü, Sason, Batman, Güncel
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