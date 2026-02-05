Batman\'da Heyelan: Bir Ev Yıkıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından heyelan meydana geldi. Sason'a bağlı Sarıyala köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları, tek katlı evi yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Sarıyala köyünde şiddetli yağışlar sonrası toprağın yumuşamasıyla heyelan oluştu. Heyelanın yaşandığı bölgede bulunan taş ve topraktan yapılmış tek katlı ev, kopan kaya parçalarının isabet etmesi sonucu büyük hasar gördü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışması yaptı. - BATMAN