23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
14.11.2025 19:19  Güncelleme: 19:50
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
Batman'da inşaat halindeki bir binada kalıp sökümü sırasında beton parçalarının düşmesi sonucu 23 yaşındaki Seyithan Alkan hayatını kaybetti.

Batman'da yapımı süren bir bina inşaatında kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen işçilerden Seyithan Alkan (23) hayatını kaybetti, R.A. (23) ise ağır yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuyubaşı köyünde yapımı süren bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıp sökümü yapan işçiler Seyithan Alkan ve R.A., iddiaya göre üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

ACI HABER GELDİ

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı işçilerden Seyithan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden R.A.'nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

