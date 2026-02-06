Batman\'da Kaçakçılık Operasyonu

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 30 bin 500 adet boş makaron, 14 milyon 523 bin 200 filtre ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü planlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 5 Şubat 2025 tarihinde merkez ilçeye bağlı Çamlıca ve Seyitler mahallelerinde önceden tespit edilen bir depo ve bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar sonucunda, adeta bir fabrikayı andıran üretim düzeni ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğu değerlendirilen malzemelere el konuldu. Operasyonda, 4 adet tam otomatik makaron dolum makinesi, 2 adet hava kompresörü, 2 milyon 30 bin 500 adet boş makaron, 14 milyon 523 bin 200 adet filtre, 120 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 100 adet doldurulmuş sigara ve 15 bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Operasyonun ardından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN