Batman'da Kuyumcu Soygunu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da Kuyumcu Soygunu: 2 Gözaltı

Batman\'da Kuyumcu Soygunu: 2 Gözaltı
06.02.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli gözaltına alındı; biri firarda.

Batman'da bir kuyumcu dükkanından altın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, iş yeri sahibi Emin Yasak'ı başına silahın dipçiğiyle vurarak yaraladı.

Zanlılar, iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kuyumcudan altın alarak kaçan şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin olaydan sonra Ö.K'nin ikametine geçerek kıyafetlerini değiştirdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların olayda kullandığı motosiklet Gap Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A. ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen Ö.K. ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Firari U.T'nin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Batman, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kuyumcu Soygunu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Ronaldo duymasın Benzema ilk maçında destan yazdı Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı
Mert Günok’un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi Mert Günok'un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 20:59:24. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Kuyumcu Soygunu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.