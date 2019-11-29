Son Dakika Haberleri: Batman'da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırı - Son Dakika

Batman'da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırı

7 saat önce

Medical Park Batman Petrolspor Kulübü'ne gelen bir grubun demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdığı iddia edildi.

Batman'da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırı, System.String[]

Medical Park Batman Petrolspor Kulübü'ne gelen bir grubun demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdığı iddia edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan teknik direktör ve futbolcular hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre saldırı, Site Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaşandı. Bir grup, gece yarısı geldikleri tesiste demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan teknik direktör ve sporcular hastaneye kaldırıldı. Medical Park Batman Petrolspor Teknik Direktörü Tarık Yurtaş, "Demir çubuklarla 12 adam saldırdı bize kulübümüzün içine haneye tecavüzde bulundular. Burada beni arayan tüm arkadaşlara dostlara teşekkür ediyorum. Batman'ın bu şekilde anılmasını istemem çünkü buranın insanları böyle değil. Batman gerçekten bir dönem küfrün olmadığı bir futbol sahasında futbolun oynandığı bir şehir olarak kalmalı, herkeste buna destek vermeli. Bu şehir hepimizin şehri. Sorunlar olabilir ama sorunlar konuşularak çözülmelidir. Petrolspor'a zarar veriyoruz, bizim önceliğimiz Petrolspor dolaysıyla da Batman şehridir. Avukatımız İrfan Bey hukuk sürecini başlatıyorlar, bu yaşanan olay hukukla çözülecektir. Hukukun bu olayı çözeceğine inanıyoruz. Aksi bir şey olduğunda da Türk futbolu zarar görecek, Batman daha çok zarar görecek. Çünkü insanlar buradaki olayı takip edecekler dolaysıyla da inşallah en kısa zamanda sucu olanlar cezalarını çekerler" dedi.


Yaralılardan teknik direktör Yurttaş'ın burnu ile kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi. - BATMAN

Batman Petrolspor, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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