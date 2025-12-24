Batman\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan tır otomobile çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza öğle saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil dönüş alan tıra çarparak tırın dorsesinin altında kaldı. Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN