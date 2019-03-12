Batman'dan Şubat Ayında 48 Bin 811 Yolcu Uçtu
15 dakika önce
Batman Havalimanı'ndan şubat ayında 48 bin 811 yolcunun uçtuğu öğrenildi.
Batman Havalimanı
'ndan şubat ayında 48 bin 811 yolcunun uçtuğu öğrenildi.
Batman Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre, Batman Havalimanı'nda iç hatlarda 48 bin 641, dış hatlarda ise 170 olmak üzere toplam 48 bin 811 kişi uçtu. Şubat ayında Batman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 323 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere toplam uçak trafiği 324'e ulaştı. Şubat ayında Batman Havalimanı yük trafiği ise toplamda 436 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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