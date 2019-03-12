Son Dakika Haberleri: Batman'dan Şubat Ayında 48 Bin 811 Yolcu Uçtu

Batman'dan Şubat Ayında 48 Bin 811 Yolcu Uçtu

15 dakika önce

Batman Havalimanı'ndan şubat ayında 48 bin 811 yolcunun uçtuğu öğrenildi.

Batman'dan Şubat Ayında 48 Bin 811 Yolcu Uçtu, System.String[]
Batman Havalimanı'ndan şubat ayında 48 bin 811 yolcunun uçtuğu öğrenildi.

Batman Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre, Batman Havalimanı'nda iç hatlarda 48 bin 641, dış hatlarda ise 170 olmak üzere toplam 48 bin 811 kişi uçtu. Şubat ayında Batman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 323 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere toplam uçak trafiği 324'e ulaştı. Şubat ayında Batman Havalimanı yük trafiği ise toplamda 436 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

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