Batman- Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza Hasankeyf yolunda meydana geldi. Buzlanmanın etkisi ile sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 araç çarpıştı. Kazada öeln ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Batman-Hasankeyf yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3-sayfa › Batman-Hasankeyf Yolunda Zincirleme Kaza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?