Batman'da üzüm kurutma zamanı - Son Dakika
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Batman'da üzüm kurutma zamanı

13.09.2022 12:34
Batman'da üzüm kurutma zamanı

Batman'ın Gercüş ilçesinde toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, ilçede yaklaşık 47 bin dekar bağ alanının bulunduğu ve üzüm üretimi yapıldığını söyledi.

Üretilen üzümlerin ağustos sonu ve eylül ayında çiftçiler tarafında toplanarak kurumaya bırakıldığını ifade eden Kaplan, "Kurutulan bu üzümlerden genellikle bir kısmını kendi tüketimleri için ayıran çiftçiler geriye kalan kısmını aile bütçesine katkı için satıyor. Bu sene verimimiz gayet iyi. Havaların sıcak geçmesine rağmen verim iyi." dedi.

Çiftçilerden Hüseyin Soyvural, sabahın erken saatlerinden itibaren bağa giderek üzüm topladıklarını belirtti.

Soyvural, "Ayıkladığımız üzümleri ateşte kaynattığımız odun külüne daldırıp kuruması için seriyoruz. 15 gün sonra kuruyan üzümleri topluyoruz. Bir kısmını kendimize kışlık olarak ayırıyoruz artanı da masraflarımız için satıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Metin Kaplan, Hisarcık, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da üzüm kurutma zamanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Batman'da üzüm kurutma zamanı - Son Dakika
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