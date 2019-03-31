Batman'ın Hasankeyf İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdülvahap Kusen kazandı.
Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Abdülvahap Kusen kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdülvahap Kusen bin 125, HDP
adayı Mecit Tokdemir
629, bağımsız aday Veysel Dilekçi
47 oy aldı.
Kusen'in öz geçmişi -
1962 yılında Hasankeyf ilçesinde doğdu. Lise mezunu Kusen, üç dönem belediye başkanlığı yaptı.
Kusen, evli ve beş çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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