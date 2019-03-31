Son Dakika Haberleri: Batman'ın Hasankeyf İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Batman'ın Hasankeyf İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdülvahap Kusen kazandı.

Batman'ın Hasankeyf İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdülvahap Kusen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdülvahap Kusen bin 125, HDP adayı Mecit Tokdemir 629, bağımsız aday Veysel Dilekçi 47 oy aldı.

Kusen'in öz geçmişi -

1962 yılında Hasankeyf ilçesinde doğdu. Lise mezunu Kusen, üç dönem belediye başkanlığı yaptı.

Kusen, evli ve beş çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Batman, Hasankeyf, Güncel
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