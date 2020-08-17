Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek - Son Dakika

Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ORKÖY Projesi kapsamında 15 kişiye verilecek 2 büyükbaş hayvan desteği kura ile belirlendi.

Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ORKÖY Projesi kapsamında 15 kişiye verilecek 2 büyükbaş hayvan desteği kura ile belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine yönelik üretimi arttırma projelerinden biri olan ORKÖY kapsamında Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde 15 kişiye büyükbaş hayvan desteği verilecek. Verilecek olan büyük baş hayvanların ödemeleri ise 2 yıl ödemesiz 5 yıl eşit taksitlerle faizsiz olarak geri ödenecek. 28 köylünün başvurduğu projeye kura yöntemiyle 15 kişi belirlendi. Yetkililer sosyal mesafe kuralına uyarak yaptığı kura çekiminin ardından 15 köylüye 2 büyükbaş hayvan almaları için 27 bin TL kredi verilecek. - AFYONKARAHİSAR

Orman Genel Müdürlüğü, Derbent, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek - Son Dakika
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