Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek - Son Dakika

Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ORKÖY Projesi kapsamında 15 kişiye verilecek 2 büyükbaş hayvan desteği kura ile belirlendi.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ORKÖY Projesi kapsamında 15 kişiye verilecek 2 büyükbaş hayvan desteği kura ile belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine yönelik üretimi arttırma projelerinden biri olan ORKÖY kapsamında Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde 15 kişiye büyükbaş hayvan desteği verilecek. Verilecek olan büyük baş hayvanların ödemeleri ise 2 yıl ödemesiz 5 yıl eşit taksitlerle faizsiz olarak geri ödenecek. 28 köylünün başvurduğu projeye kura yöntemiyle 15 kişi belirlendi. Yetkililer sosyal mesafe kuralına uyarak yaptığı kura çekiminin ardından 15 köylüye 2 büyükbaş hayvan almaları için 27 bin TL kredi verilecek. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:58
Kaynak: İHA
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