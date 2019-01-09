Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Memiş, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir.
En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.
Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
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