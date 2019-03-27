Bayburt'ta 298 Sandıkta 58 Bin 562 Seçmen Oy Kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bayburtlular, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bayburtlular, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bayburt'ta 58 bin 562 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Bayburt'taki seçmen sayısı 6 bin 597 kişi arttı.



Bayburt'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 294 sandık kurulurken, bu seçimlerde 298 sandık hazırlanacak.



- En fazla seçmen merkez ilçede



Bayburt'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 46 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 225 sandık kurulacak.



Merkezden sonra ikinci sırada 41 sandık ve 6 bin 603 seçmenle Demirözü yer alırken, 32 sandık ve 5 bin 758 seçmenle Aydıntepe en az sandık ve seçmene sahip ilçe konumunda.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:



İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Merkez 225 46 bin 201



Demirözü 41 6 bin 603



Aydıntepe 32 5 bin 758

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