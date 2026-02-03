Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş - Son Dakika
Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş

Bayburt\'ta Asayiş Olaylarında Düşüş
03.02.2026 16:37
Bayburt’ta asayiş olayları %7,3 azalarak güvenli bir şehir haline gelindi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2026 yılı Ocak ayına ait asayiş, güvenlik ve trafik verileri paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, kentte asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı, meydana gelen olayların tamamı aydınlatıldı.

Toplantıda konuşan Vali Eldivan, Bayburt'u asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenli illerinden biri haline getirmek için emniyet ve jandarma birimleriyle tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Eldivan, "Vatandaşlarımızın evlerinde huzurla uyuması, çocuklarımızın güven içinde eğitim hayatına devam etmesi için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

Asayiş olaylarında yüzde 7,3 düşüş

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç başlığı altında yapılan değerlendirmeye göre, 2026 yılı Ocak ayında Bayburt'ta 38 asayiş olayı meydana geldi. Bu olayların 15'i tehdit, 17'si kasten yaralama, 6'sı hakaret suçlarından oluştu. Olayların tamamı aydınlatıldı.

Vali Eldivan, 2025 yılı Ocak ayı ile karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 7,3 oranında azalma yaşandığını vurguladı.

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç kapsamında ise Ocak ayında 3 olay yaşandı. Bu olayların 1'i hırsızlık, 2'si dolandırıcılık olarak gerçekleşti. Eldivan, bu suçlarda da geçen yıla göre yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu ifade etti.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalara da değinen Vali Eldivan, 2026 yılı Ocak ayında haklarında hapis cezası bulunan 8 kişinin yakalandığını, ayrıca ifade vermek üzere aranan 15 kişinin de adli mercilere sevk edilerek ifadelerinin alındığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 adet sentetik ecza ele geçirildi. Eldivan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Siber suçlarla mücadele çalışmalarında ise bilişim suçları kapsamında 85 sosyal medya ve internet hesabı tespit edildi.

Göç yönetimi verilerini de paylaşan Vali Eldivan, Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 35 olduğunu söyledi. Ocak ayında 399 kişiye kimlik denetimi yapıldığını aktaran Eldivan, bu denetimlerde 9 düzensiz göçmenin tespit edildiğini kaydetti.

Trafik denetimlerine ilişkin karşılaştırmalı verilerde, 2026 yılı Ocak ayında 15 bin 110 aracın denetlendiği, 288 araca işlem yapıldığı belirtildi. 2025 yılı Ocak ayına göre denetim ve işlem sayılarında azalma yaşandığı, her iki dönemde de kaza yerinde hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.

Vali Eldivan, "Hukuk kuralları çerçevesinde, Bayburt'un huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyerek, sözlerini tamamladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Asayiş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş - Son Dakika

