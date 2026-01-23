Bayburt'ta Çığ Düştü, Yol Yeniden Açıldı

Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 6 metrelik kar birikintisini 4 saatte temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.
Muhtar İlhami Koçak, köy yolunu kardan temizleyerek ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.
