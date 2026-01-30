Bayburt\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' verildi.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde; şiddetin tanımı ve türleri, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, kamu personelinin bu kapsamdaki yükümlülükleri, ilgili mevzuat ile acil irtibat numaraları hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitim ile kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası farkındalığın artırılması ve kamu personelinin konuya ilişkin bilgi düzeyinin güçlendirilmesi hedeflendi. - BAYBURT