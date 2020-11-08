Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Aydıntepe- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde mahsur kalınca, durumu Özel İdare ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü güzergahta mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaşlar, ilçe merkezine getirildi.



Son Dakika

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor

Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım

Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var