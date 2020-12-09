Bayburt'ta kardan kapanan yol açıldı, cenaze defnedildi - Son Dakika

BAYBURT merkeze bağlı Günbuldu köyünde, Ayşe Bayraktar'ın (67) cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

Bayburt'un merkeze bağlı 2 bin 600 rakımlı Günbuldu köyünün yolu dün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Önceki gün İstanbul'da vefat eden Ayşe Bayraktar'ın cenazesini köyde toprağa vermek isteyen aile, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Aydıntepe Özel İdaresi ekipleri, yer yer kar kalınlığı 1,5 metreyi aşan karı temizleyerek yolu ulaşıma açtı ve cenazenin köye ulaştırılmasını sağladı. Bayraktar, köy mezarlığınde toprağa verildi.Ekiplerin zorlu yol açma çalışması ise kameraya yansıdı.