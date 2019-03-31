Bayburt'ta MHP Uzun Bir Aradan Sonra Zaferini Kutladı

Bayburt Belediyesi üç dönemin ardından yeniden MHP'ye geçti.

Bayburt Belediyesi üç dönemin ardından yeniden MHP'ye geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Hükmü Pekmezci, resmi olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanı seçildi.



Hükmü Pekmezci, 1999 yılında yine MHP'den kazandığı Bayburt Belediyesi'nde 5 yıl görev yapmış, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde ise 7 oy ile AK Parti karşısında kaybetmişti. Pekmezci üç dönemin ardından Bayburt Belediye Başkanlığını yeniden ve 4 binin üzerinde bir oy farkıyla aldı.



Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından partililer Cumhuriyet Caddesi'nde meşaleler yakarak Hükmü Pekmezci'yi karşıladı. MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ve MHP'li Meclis üyeleri ile birlikte platforma çıkan Pekmezci, burada bir konuşma yaptı.



"Birbirimizi üzmeden, kırmadan, dökmeden bir olacağız. Bayburt olacağız"



Pekmezci burada yaptığı konuşmada, "Bugün karşınıza Bayburt Belediye Başkanı olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sırtıma büyük bir yük yüklediniz. Size layık olma adına gecemi gündüzümü feda edeceğim. Ben bana oy veren vermeyen tüm Bayburtluların Belediye Başkanı olacağım. Küçük ama yürekleri büyük insanların yaşadığı bu şehirde birbirimizi üzmeden, kırmadan, dökmeden bir olacağız. Beraber olacağız, Bayburt olacağız" dedi.



"Sakin olalım birbirimizi incitmeyelim"



Siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmet edeceğini söyleyen Pekmezci, "Bugünden itibaren hangi siyasi düşüncede olursa olsun elimden geldiği kadar sizi birbirinizden ayırt etmeden her birinizi Allah'ın bir emaneti olarak kabul edip, ona göre hizmet vereceğim. Sizlerden bir şey istiyorum. Sakin olalım birbirimizi incitmeyelim. Mutluluğumuzu ağırbaşlı, vakur Bayburtlu olmanın gururu içerisinde yaşayalım. Allah nasip ederse belediyede göreve başladığım andan itibaren o kapılar her zaman size açık olacak. Unutmayalım kimseyi incitmeden bu şehirde yaşayan herkesi kucaklayarak kardeşçe yaşayacağız. Her zaman başarı olabilir ama birlikte başarmanın mutluluğu işte bu. Bayburtlu olmak bu. Yiğit Bayburtlu kardeşlerim sizler sağdan soldan gelen esintilere hiçbir zaman kulak asmadınız. Çünkü sizin yüreğinizde Bayburt sevdasının, Bayburt coşkusunun büyüklüğü vardı. O büyüklüğü gerçekleştirdiniz ve bugün karşınıza aday olarak çıktığım yolda belediye başkanı olarak çıktım, size şükran duyuyorum" diye konuştu.



Kasap: "Ne yaptıksa Bayburt için yaptık"



MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ise, "Allah hepinizden razı olsun biz inandık ve başardık. Ne yaptıksa Bayburt için yaptık. Bayburt için sahada çalıştık. Hiç kimseyi incitmeden bugüne kadar geldik. İnşallah devamında da sizlere layık olmak için çalışacağız. Sizlerin emrindeyiz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - BAYBURT

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