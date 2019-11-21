Bayburt'ta

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla "Peygamber Efendimiz ve Aile" konulu konferans düzenledi.



Bayburt İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle "Peygamber Efendimiz ve Aile" temalı konferans düzendi. Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlenen programa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, "Veladetiyle kainatı şereflendiren Peygamber Efendimiz 'i anmak ve anlamak için bir araya geldik. Peygamber Efendimizi anlamak onun eşsiz ahlakını hayatımızın her anına özelliklede aile hayatımıza tatbik etmekle olur. Peygamber Efendimizi anlamak ve onun ahlakıyla ahlaklanmak için dünyadaki cennetimiz olan ailemizi, onun sünneti ile tesis etmeliyiz. Ailenin çekirdeği olan evlatlarımızı onun ahlakı ile yetiştirmeliyiz" dedi.



"Nikah dünyada başlayıp ahirette cennette devam edecek bir ibadetidir"



Sağlam bir toplumu meydana getirmenin ancak sağlam bir aile yapısıyla mümkün olacağına dikkat çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Bir toplumun temeli ailedir. Bu temel ne kadar sağlam olursa, toplumda o kadar güçlü ve değerli olur. Özelliklede bizim toplumuz aile ile ifade edilen gücünü aileden alan bir toplumdur. Aile bu yapıyı oluşturmanın temel şartı nikahtır. Nikah Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle yapılan kutlu sözleşmedir. Nikah sürekli ve kalıcı olmalıdır. Geçici bir nikah yoktur. Ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde bahsedildiği üzere, nikah dünyada başlayıp ahirette cennette devam edecek bir ibadetidir. Nikahın eskiden camilerde kıyılması bu ibadet yönüyle ilişkili ve nikahın ilan edilme bakımından da oldukça önemlidir. Nikah ile kurulan aile Rum Suresinin 21. ayetinde rabbimizim buyurduğu gibi merhamet ve sevgi ile devam eder. Eşlerin arasındaki merhamet nezaket, sevgi saygı, istişare ve güven ile mümkündür. Merhamet ve sevginin olduğu bir ailede Kur'an'ın ifadesiyle meveddet yani karşılıksız sevgi oluşur. Merhamet ve sevginin olduğu ailede huzur ve sükünet vardır" diye konuştu.



"Ailedeki en önemli varlıklardan biri anne şefkatidir"



Ailedeki en önemli varlıklardan biri anne şefkati olduğuna değinen Rektör Saffet Köse, "Dünyada anne şefkatinin yerini dolduracak başka bir enerji yoktur. Huzurlu bir aile ortamında anne şefkatiyle yetişen çocuklar kendileri ile barışık olurlar. Toplum içinde mutlu ve huzurlu olurlar. Fransa'da yapılan bir deneye göre ilk doğan bebek ilk iki yıl yeterince annesi ile beraber olamamışsa bunun hiçbir şekilde telafisi yoktur. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a göre, bir çocuk için en temel depresyon nedeni anne kucağında mahrum kalmasıdır. Çocuklarda ve gençlerde görülen olumsuz davranışların temelinde sevgi eksikliği yatmaktadır. Ailede sevgiyi verecek ilk kaynak annedir. Annenin çocuk için en önemli rolü şefkattir. Babanın rolü ise güvendir. Aile huzuru için dikkat edilmesi gereken çok kıymetli hususlar vardır. Bunların en önemlisi aile içi sorunların dışarıya aksettirilmemesidir. Eğer sorunlar çözülmediyse Kur'an-ı Kerim'in yoluna başvurularak kadın ve erkek tarafından hakem seçilerek sorunların çözümüne gidilmedir. Şeytanın en çok hoşuna giden olay karı kocanın arasının bozulmasıdır. Sabırlı ve hoşgörülü olmak aile huzuru için çok önemli bir haslettir. Öfkeli olduğumuz anlarda kırıp incitmek yerine öfke kontrolünü sağlamak en büyük erdemdir. Ön yargılardan uzak durmalıyız. Çünkü ön yargılar çoğu hataya düşürür. Ailemize ve insanlara karşı affedici olmalıyız. Bir olumsuzluk meydana geldiği zaman özür dilemesini bilmeliyiz. Çünkü özür dilemek hatayı onarır. Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle dile getirmiştir. Bir hata yaptığınız zaman özür dileyin. Karşı tarafta kabul etsin. Eğer kabul etmezse ayı hatayı işlemiş olur." Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Mevlid-i Nebi Haftamız kutlu olsun" şeklinde konuştu.



Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde yapılan programa, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Yarbay Recai Yılmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT