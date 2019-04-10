Bayburt'ta Sağlık Haftası Etkinliği
1 saat önce
Bayburt'ta "Sağlık Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Bayburt'ta "Sağlık Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:05 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün, öğrencilerin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda organize edildiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Hizmetleri Başkanı Ekrem Hatipoğlu, etkinliği, toplumun sağlık bilincinin artırılması, hastalıklar meydana gelmeden önlenebilmesi, koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydetti.
Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı
Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
"Canavar" Olarak Nitelendirilen Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi
Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı