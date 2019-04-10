Bayburt'ta Sağlık Haftası Etkinliği

Bayburt'ta "Sağlık Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Bayburt'ta "Sağlık Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün, öğrencilerin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda organize edildiği belirtildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Hizmetleri Başkanı Ekrem Hatipoğlu, etkinliği, toplumun sağlık bilincinin artırılması, hastalıklar meydana gelmeden önlenebilmesi, koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı

Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı

"Canavar" Olarak Nitelendirilen Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi

Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı