Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Sağlık Haftası Etkinliği

Bayburt'ta Sağlık Haftası Etkinliği

1 saat önce

Bayburt'ta "Sağlık Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

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Bayburt'ta "Sağlık Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün, öğrencilerin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda organize edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Hizmetleri Başkanı Ekrem Hatipoğlu, etkinliği, toplumun sağlık bilincinin artırılması, hastalıklar meydana gelmeden önlenebilmesi, koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:05 Kaynak: AA
Dünya Sağlık Günü, Bayburt, Güncel
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