Bayburt'ta TOKİ Konut Kura Çekimi Gerçekleşti

12.01.2026 20:54
Bayburt'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında yapımı planlanan 723 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Bayburt'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında yapımı planlanan 723 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekilişi, Bayburt Birinci Noteri denetiminde Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Çekilişler tamamen otomatik kura sistemiyle yapılırken, kura sonuçları noter onayının ardından e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, il protokolü ile şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla kura çekimi butonuna basılarak kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe, Arpalı, Gökçedere ve Çayıryolu için hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimine emekli kategorisinden başvuran vatandaşlardan Yaşar Köse, daha önce de TOKİ'ye başvurduğunu belirterek, "Kendi adıma TOKİ'ye başvurdum. Bundan birkaç sene önce yine başvurmuştum. Bu sene de bir kez daha denemek istedim. Artık kısmet. İnşallah Bayburt'tan bir grup arkadaşla birlikte cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Orada Bayburt için bazı taleplerimizi ileteceğiz" dedi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ise kura çekimlerinin tamamlandığını söyleyerek, "Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bayburt'ta 723 konutun kura çekimleri gerçekleştirildi. Tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TOKİ konutlarının yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 10'u üç çocuk ve üzeri ailelere, yüzde 20'si emekli vatandaşlara ve yüzde 20'si gençlere ayrıldı. Kendi kontenjanlarında hak sahibi olamayan başvurular ise 'diğer' kategorisinde yeniden kuraya dahil edilerek ikinci bir şans elde etti.

Bayburt merkezde 500 konut için 5 bin 80 başvuru yapılırken, Arpalı beldesinde 31 konut için 190, Çayıryolu köyünde 20 konut için 41, Aydıntepe ilçesinde 30 konut için 256, Demirözü ilçesinde 79 konut için 575 ve Gökçedere beldesinde 63 konut için 95 başvuru alındı. - BAYBURT

