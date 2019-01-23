Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındıBAYBURT - Bayburt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı



BAYBURT - Bayburt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, bazı şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Uzun süreli takibin ardından Bayburt, Erzurum, Trabzon ve Van'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen H.K, U.K, M.D, A.S, Y.S, C.A.G, A.B, G.A, Z.Y. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 127 gram toz esrar, 376,91 gram kubar esrar, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, çarşafa sarılı halde 1,81 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ile Powergel Magnum ibareli 502,57 gram patlayıcı madde, 1 adet Magmum marka yivsiz otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız Smith Wesson 38 kalibre toplu tabanca, 2 adet ruhsatsız Beretta tabanca, 134 adet 38 kalibre toplu tabanca fişeği, 25 adet 7,65 milimetre fişek, 23 adet 9 milimetre fişek, 2 adet M16 fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanmaya başlandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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