Bayburt'ta veterinerler kar kış demeden kırsaldaki besicilerin hizmetinde - Son Dakika
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Bayburt'ta veterinerler kar kış demeden kırsaldaki besicilerin hizmetinde

31.03.2022 11:00
Bayburt'ta veterinerler kar kış demeden kırsaldaki besicilerin hizmetinde

Bayburt'ta veteriner hekimler, kar kış demeden zorlu şartlara rağmen köy köy dolaşarak besicilere hizmet veriyor.

Bayburt'ta veteriner hekimler, kar kış demeden zorlu şartlara rağmen köy köy dolaşarak besicilere hizmet veriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimlerinden oluşan 22 kişilik ekip, kış boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe, köy ve beldelerdeki besi çiftlikleri, mandıralar ve ahırları dolaştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirledikleri güzergahtaki büyükbaş hayvanları salgın hastalıklardan korumak için aşılıyor. Yeni doğan yavruları da kimliklerini oluşturmak amacıyla küpeleyen ekipler, besicileri salgın hastalıklar konusunda bilgilendiriyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda kalan, araçların gidemediği bölgelere çoğu zaman saatlerce yürüyerek ulaşan ekipler, gösterdikleri fedakarlıkla köylerde yaşayan besicilerin takdirini topluyor.

Veteriner hekim İbrahim Köksal, AA muhabirine, kentin ekonomisinin yoğunlukla tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu, bu kapsamda hayvan sağlığının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kentte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının önemli destekleri bulunduğunu belirten Köksal, "Hayvan sağlığı konusunda gerekli çalışmaların vatandaşlarımıza hızlı şekilde aktarılması noktasında il müdürlüğümüzce kış şartlarına rağmen yoğun mücadele veriliyor." dedi.

Köksal, kentte 172 köy, 2 belde ve 19 mahallede hayvanların aşılanması kapsamında çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kış sezonunda 55 bin şap, 55 bin çiçek ve 10 bin brusella aşısı olmak üzere toplamda 120 bin aşı yaptık. Zorlu şartlar içerisinde, şartlar elverdiğince çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde kuraklığın kendini gösterdiği bu dönemlerde hayvanlarımızın ve tarımın çok önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Hayvanlarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumanın çok önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Zoonoz hastalıklar insan sağlığını da ciddi oranda etkilediği için aşılamaya önem vermelerini bekliyoruz."

Köksal, kent genelinde sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

"Bundan büyük nimet olmaz"

Merkeze bağlı Taht köyünde besicilik yapan Hüseyin Kuyruk ise köylerine gelen veteriner hekimlerin özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Hayvanlarının sağlığı için karda, fırtınada köylerine gelen veterinerlerin hayvanların aşısını özenle yaptığını anlatan Kuyruk, şöyle konuştu:

"Karda fırtınada gelip burada hayvanlarımız için ne yapılacaksa yapıyorlar. Hepsinden biz memnunuz. Eskiden biz böyle bir şey görmedik. Bir bayan veterinerin gelip hayvanlarımıza bakması, bunları biz görmemiştik. Öncesi yoktu bunun, biz buna alışık değildik. 15-20 seneden beri biz bu tür şeyleri görüyoruz. Önceden böyle bir hizmet yoktu. Şimdiki hizmet takdire şayan. Allah razı olsun kapımıza kadar gelmişler, hayvanlarımıza bakıyorlar. Bundan büyük nimet olmaz."

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Veteriner, Bayburt, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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