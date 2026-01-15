Bayburt\'ta Yangın Eğitimi Verildi

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından valilik personeli ve resmi kurum çalışanlarına yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Eğitimlerle, kamu kurumlarında görev yapan personelin acil durumlara karşı farkındalığının artırılması ve müdahale reflekslerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Eğitimde, yangın anında doğru davranış biçimleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın tüplerinin doğru kullanımı, tahliye sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, dumanlı ortamda güvenli hareket teknikleri ile elektrik ve mutfak yangınlarında yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Teorik bilgilerin verilmesinin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Öğrenilen bilgilerle yangın tatbikatı yapıldı. Yangının en hızlı şekilde nasıl söndürüleceği uygulama ile pekiştirildi.

Çalışmalarda, yangınlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın can ve mal kaybını en aza indirdiği vurgulanırken, erken müdahale ve doğru ekipman kullanımının önemi üzerinde duruldu. - BAYBURT