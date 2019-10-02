Son Dakika Haberleri: Baydilli mahalle başkanlarıyla buluştu
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Baydilli mahalle başkanlarıyla buluştu

1 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti ilçe mahalle başkanlarıyla toplantıda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Baydilli mahalle başkanlarıyla buluştu, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti ilçe mahalle başkanlarıyla toplantıda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda Merkez mahalle başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Karaköprü İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de Başkan Baydilli'ye eşlik etti.


Mahalle Başkanlarına Karaköprü'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Baydilli, "Mahalle Başkanlarımız vatandaşın içinde olan, mahallelerindeki sorunları gören gözlerdir. Bu konuda mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik ve istişarelerde bulunduk. Mahallelerimizin belediyeden beklentilerini, taleplerini kendilerinden dinledik ve mahallelerimizdeki çalışmalarımızı anlattık. Mahalleleri için bizimle istişarede olan ve mahallenin sorunlarını bize ileterek çalışmalarımızda yardımcı olan mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.


Baydilli toplantının ardından mahalle başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekinirken, mahalle başkanlarının mahalleleriyle ilgili taleplerini dinleyerek not aldı. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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