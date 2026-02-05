Bayındır\'da Çukur Kapanmadı, Tepkiler Büyüyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde altyapı çalışması yapılan bir yoldaki çukurların aylardır kapatılmaması tepkilere neden oldu. Yağışların da etkisiyle çöken yolda araçların geçişi sırasında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bayındır Kurt Mahallesi Hıdıroğlu Sokak ile Toklu Sivri Sokak'ta altyapı çalışması sonrası kazılan yerler gelişi güzel kapatıldı. Çukurlar, son günlerde yoğun yağışların etkisiyle daha da derinleşti. Oluşan boşluk araçların geçişini engeleyecek duruma geldi. Mahalle sakinleri, yolun mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olmadığını belirterek, araçların geçiş yapmakta zorlandığını, bazı araçların ise sokağa giremediğini ifade etti.

Bu arada, gevşek taş ve mıcırların yol yüzeyine yayılması nedeniyle kazaların yaşanmasından endişe ediliyor. Vatandaşlar, aylar geçmesine rağmen herhangi bir kalıcı onarım yapılmadığını dile getirerek, yetkililerden yolun bir an önce tamir edilerek güvenli hale getirilmesini bekliyor. - İZMİR