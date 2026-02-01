Bayındır'da Gençlik Kampı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bayındır'da Gençlik Kampı Tamamlandı

Bayındır\'da Gençlik Kampı Tamamlandı
01.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları'nın düzenlediği kamp, gençlere eğitim ve sosyal etkinlikler sundu.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sömestr Tatili Kamp Programı tamamlandı. İzmir'in farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kampta; eğitim faaliyetleri, sportif etkinlikler, seminerler, yarışmalar ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Yarıyıl tatili boyunca devam eden kamp programı süresince gençlerle bir araya gelinerek hem eğitici hem de sosyal açıdan verimli bir süreç yaşandığı belirtildi. Programın, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma duygularını güçlendirdiği ifade edildi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç Bayındır'da Yusuf Akçura Yarıyıl Eğitim Programı kapsamında iki gün süren bir kamp gerçekleştirdiklerini belirterek, spor, eğitim, seminer ve sosyal faaliyetlerle dolu bir program uygulandığını ifade etti. Kılıç, "Bu süreçte birlikte kaldık, birlikte hareket ettik. Aynı sofrada buluştuk, aynı hedefe yürüdük. Dilimizde, fikrimizde ve işlerimizde birlik vardı. Bu kamp; gençlerimizin bilgiyle, duruşla, disiplinle ve dava şuuruyla güçlendiği bir eğitim süreci oldu. Ortaöğretim başkanlarımız teşkilatımızın dünü veya yarınları değil, tam da bugünüdür" diye konuştu.

Kamp programına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya, gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Ülkü Ocaklarımızın gençlerimiz için hazırladığı bu tür kamplar; birlik, beraberlik ve milli şuurun güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Gençlerimizin hem eğitici hem de sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı organizasyonun ilçemizde gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kampın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç'a, ev sahipliği yapan Bozdağ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz'a ve kamp süresince görev alan tüm gönüldaşlara teşekkürlerini iletti. Kamp programının, gençlerin sosyal gelişimine ve dayanışma kültürüne önemli katkılar sağladığı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayındır'da Gençlik Kampı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 11:10:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bayındır'da Gençlik Kampı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.