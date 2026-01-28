Bayındır\'da Suç ve Trafik Kazalarında Düşüş

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2025 yılı asayiş ve trafik verileri ilçede suç oranlarında ve trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı asayiş ve trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, ilçede suç oranlarında ve trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Paylaşılan istatistiklerde, mal varlığına karşı işlenen suçlar ile trafik kazalarındaki azalma dikkat çekti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34 azalma

Emniyet verilerine göre; hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılına oranla belirgin bir düşüş kaydedildi. 2024 yılında 156 olarak kayıtlara geçen olay sayısı, 2025'te 103'e geriledi. Bu verilerle birlikte söz konusu suç kategorisinde bir önceki yıla göre yüzde 34'lük bir azalma sağlandığı bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede operasyonlar arttı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları da raporda yer aldı. 2024 yılında uyuşturucu operasyonları kapsamında 73 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bu sayı 2025 yılında 83'e yükseldi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

153 aranan şahıs yakalandı

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliği rakamlara yansıdı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 153 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi; 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Trafikte ölümlü kaza yaşanmadı

Trafik güvenliğine yönelik denetimlerin de olumlu sonuçlar verdiği görüldü. 2024 yılında 112 olan yaralamalı trafik kazası sayısı, 2025'te yüzde 12,5 oranında azalarak 98'e düştü. Ayrıca, 2025 yılı boyunca Bayındır ilçe sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazası meydana gelmediği açıklandı. - İZMİR