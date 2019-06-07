Bayrak-1 Filmi
30 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Bayrak-1, 1930 yılında Mustafa Kemal tarafından kurulan ve varlığını günümüze kadar devam ettiren vatansever birim ile dünya yönetiminde söz sahibi olan ailelerin mücadelesini konu ediyor. Yönetmen: Serkan
TuğcuSenaryo:
Serkan TuğcuOyuncular:
Serkan Tuğcu, Tufan Gören, Ferdi Gülcü, Mustafa Gültekin, Latif Akgün, Emrah Yıldız
, Ece Çetin, Ceren Çolak, Avni Hayat, Orhan Çobanoğlu, Kamile Varel, Mehmet AşırFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Bayrak-1Yapımcı Firma:
Tuğcu YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
14.06.2019Bayrak-1 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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