Bayrak aşığı muhtar 120 evin duvarına ay yıldız resmetti - Son Dakika

Denizlili mahalle muhtarı Onur Karakuş'un evlerin duvarlarına resmettiği Türk bayrakları görenleri gururlandırıyor.

Acıpayam ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Ovayurt Mahallesi'nin muhtarı 2 çocuk babası Onur Karakuş, milletin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği destansı mücadeleyi unutturmamak için önce kendi ikametinin duvarına daha sonra da gelen istek üzerine diğer evlere Türk bayrağı çizmeye başladı.

Binaların özellikle yola bakan cephelerine al bayrağı resmeden Karakuş, aradan geçen zaman içinde 6 mahalleden gelen talebi karşıladı ve evlerin duvarlarını Türk bayrakları ile donattı.

Şimdiye kadar 120 evin duvarına Türk bayrağı çizen Karakuş, görenlerin de taktirini topluyor.

Muhtar Onur Karakuş, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra içinde katlanarak büyüyen vatan ve bayrak sevgisini bir yerlere yansıtmayı amaçladığını belirtti.

Önce kendi evinin duvarına Türk bayrağını çizdiğini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Darbe gecesi köydeydim. Yaşananları televizyondan izledik. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde ülkemizin bağımsızlığını, demokrasiyi ve namusunu korumak için hayatını feda eden şehitleri anmak ve onları unutturmamak için önce evimin duvarına Türk bayrağımızı çizdim. Daha sonra tüm mahalledeki evlerin duvarlarını Türk bayrakları resmiyle donattım. Elimden geldiğince içimizdeki vatan ve bayrak sevgisini bu şekilde paylaşmak istedim. Çok güzel tepkiler alıyorum. Civar köylerdeki arkadaşlarım beni tebrik ediyor. Şu ana kadar 120 evin duvarına bayrağımızı çok şükür nakşettik. Tek başıma olduğum için taleplere yetişemiyorum. Azcık sabretsinler gelip bayrağımızı çizeceğim."

Bayrak sevgisini çok önemsediğini dile getiren Karakuş, bundan dolayı da farkındalık oluşturmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Evinin duvarına Türk bayrağı çizilen mahalle sakinlerinden Ümmühan Kuşcu de muhtar Karakuş'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.