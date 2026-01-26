Bayraktar KIZILELMA'nın Kadın Pilot Lideri: Elif Ergin - Son Dakika
Bayraktar KIZILELMA'nın Kadın Pilot Lideri: Elif Ergin

Bayraktar KIZILELMA'nın Kadın Pilot Lideri: Elif Ergin
26.01.2026 10:10
Elif Ergin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın pilot ekibinin liderliğini yapıyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekibinde bir kadın pilot da görev alıyor. KIZILELMA Pilot Ekip Lideri Elif Ergin, aynı zamanda AKINCI TİHA ve KIZILELMA pilotluk eğitimleri veriyor. Gökyüzü serüvenine Bayraktar TB2 ile başlayan Ergin; "Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA'yı uçuruyorum. KIZILELMA'nın yarının oyun kurucusu olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sistemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz, hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler" dedi.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabiliyetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. KIZILELMA'nın uçuş testleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aralıksız sürüyor. Gençlerin ve çocukların hayallerini ufkun ötesine taşıyan KIZILELMA'nın kadın pilotu Elif Ergin ise başarılarıyla herkese örnek teşkil ediyor.

İnsansız hava aracı kariyerine Bayraktar TB2 ile adım atan Ergin; AKINCI TİHA'nın ardından bugün Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekip liderliğini yürütüyor. Aynı zamanda Baykar bünyesinde İHA pilot eğitmeni olarak görev yapan Ergin; AKINCI TİHA ve KIZILELMA projelerinde pilotluk eğitimleri veriyor. Eğitim süreci, sistemlerin detaylandırıldığı kapsamlı bir teorik sınavla başlıyor. Pilot adayları daha sonra simülasyon üzerindeki uygulamalı eğitime dahil ediliyor. Simülasyon testlerinde başarı sağlayan kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyorlar. Toplamda 5 ay süren zorlu süreci başarıyla tamamlayan adaylar pilotluk sertifikasının sahibi oluyor.

"Teorik eğitim sonunda kursiyerleri bir sınava tabi tutuyoruz"

Elif Ergin, "Harita mühendisiyim aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım. Öncelikle Bayraktar TB2'de yer aldım. Burada teorik simülasyon ve uçuş eğitimlerini tamamladım. AKINCI faaliyetleri başladığında AKINCI ekibine dahil oldum. Şimdi de KIZILELMA'nın faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA'yı uçuruyorum. Teorik eğitim aşamamız bulunmaktadır. Teorik eğitim sonunda kursiyerleri bir sınava tabi tutuyoruz. Bu sınavdan başarıyla geçenler simülasyon aşamasına geçmeye hak kazanıyorlar. Simülasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş aşamasına geçiyoruz. En az 30 sorti olacak şekilde uçuş faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sortilerden her biri birer sınav niteliğindedir. Kursiyerlerimiz her bir görevi başarıyla gerçekleştirdikten sonra da mezun oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"KIZILELMA yarının oyun kurucusu olduğu söyleye biliriz"

5 yıldır İHA pilotluğu yaptığını belirten Ergin, "Ben yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bugün AKINCI'ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç. KIZILELMA yarının oyun kurucusu olduğu söyleye biliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sitemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler. Bu anlamda İstikbal Göklerdedir diye yolumuzu aydınlatan Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'nin de izinde ilerlemeye devam etsinler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraktar KIZILELMA'nın Kadın Pilot Lideri: Elif Ergin - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayraktar KIZILELMA'nın Kadın Pilot Lideri: Elif Ergin - Son Dakika
