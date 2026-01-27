Bayraktaroğlu ve Cooper’dan Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alındı.

