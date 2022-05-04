Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu

04.05.2022 20:28

Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu Ramazan Bayramı'nın son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu

SAKARYA - Ramazan Bayramı'nın son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, son günde dönüş yoluna geçti. D-100 Karayolu'nun ve TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişini kullanan sürücüler akıcı yoğunluk oluşturdu. Bayram dönüşü olumsuz durumlara karşı polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbir alırken TEM Otoyolu'ndaki akıcı trafik havadan da görüntülendi.

Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu
Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu
Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu
Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu

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Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, Sakarya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM'de akıcı yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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